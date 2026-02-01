Attimi di paura crolla parte del soffitto del teatro Manfroce | tra i feriti anche un bambino

Poche ore fa a Palmi si è verificato un incidente al teatro Manfroce. Durante l’intervallo dello spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, una parte del controsoffitto è crollata improvvisamente nella zona dedicata alle foto con i personaggi. Tra i feriti ci sono anche un bambino e altre persone che si trovavano lì in quel momento. La scena si è riempita di paura e confusione, con i soccorsi che sono intervenuti subito per assistere i feriti. La zona è stata evacuata e ora si cerca di capire cosa abbia causato il croll

Il fatto si è verificato nel corso dell'intervallo dello spettacolo "Il circo di Pinocchio". Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale Tragedia sfiorata poche ore fa al teatro comunale Manfroce di Palmi. Come si legge sulla pagina Facebook Palmi, durante l’intervallo dello spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, "una parte del controsoffitto è improvvisamente crollata nella zona dedicata alle foto con i personaggi, dove si trovavano numerosi bambini e famiglie". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, personale sanitario e le forze dell'ordine.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Palmi Teatro Attimi di paura, crolla parte del soffitto del teatro Manfroce: feriti bambini e adulti Poche ore fa al teatro comunale Manfroce di Palmi si è verificato un incidente che ha spaventato tutti i presenti. Paura sulla metro A: crolla parte del soffitto nella stazione Cinecittà Nella serata di domenica 25 gennaio, alla stazione Cinecittà della metro A, si è verificato il crollo di una porzione del controsoffitto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Palmi Teatro Argomenti discussi: Crolla il soffitto su una scrivania a palazzo Trissino: paura e polemiche; Crolla un barbacane in fondamenta degli Ormesini, a Cannaregio: sul posto polizia locale e vigili del fuoco; Crolla il solaio di una palazzina a Pescara, anziana in ospedale - Navuss - Periodico di attualità e informazione; Grosso albero crolla su auto a Roma, VIDEO. Crolla intonaco dal soffitto in Municipio a Vicenza, nessun feritoAttimi di paura oggi in Municipio di Vicenza, dove è avvenuto il crollo di una parte di intonaco all'interno di un ufficio della Ragioneria, precisamente del Settore programmazione economico-finanziar ... ansa.it CASAPULLA – Crolla l’insegna di una concessionaria di auto, paura sulla Nazionale Appia. GUARDA LE FOTO19:43:40 CASAPULLA. Attimi di paura questa sera sulla Nazionale Appia a Casapulla. Pe cause ancora in fase di accertamento, la pesante insegna di una nota concessionaria di auto è improvvisamente coll ... casertafocus.net Cremonese Inter Attimi di paura allo Zini - facebook.com facebook Attimi di paura venerdì sera sull’autostrada A14, dove all’altezza del chilometro 627, poco prima del casello di Andria, si è verificato un violento incidente che ha coinvolto tre veicoli: tre feriti, disagi al traffico. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.