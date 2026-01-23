Perugia a caccia dell’immediato riscatto Tedesco valuta anche la difesa a tre

Perugia si prepara alla sfida di domenica ad Ascoli, concentrandosi sulla concentrazione e sulla ricerca di soluzioni tattiche efficaci. Tedesco valuta anche l’uso della difesa a tre, con sedute di allenamento intense e mirate a migliorare la compattezza della squadra. L’obiettivo è ottenere un risultato positivo e dare un segnale di riscatto dopo le recenti sfide.

Sedute blindate, per tenere alta la concentrazione e per provare soluzioni nuove in vista della partita di domenica ad Ascoli. Il Grifo è atteso da una delicata trasferta, a Pian di Massiano si lavora per cercare le soluzioni migliori per uscire dall’impasse, dopo il magro bottino conquistato nelle ultime due sfide del Curi, con Bra (un pareggio) e il Gubbio (sconfitta). Tedesco ha scelto il Curi per la seduta del pomeriggio a porte chiuse. L’allenatore del Perugia vuole provare tutte le soluzioni, e non è escluso che alla fine possa decidere per qualcosa di diverso da proporre domenica pomeriggio contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perugia a caccia dell’immediato riscatto. Tedesco valuta anche la difesa a tre Leggi anche: Perugia, Tedesco a caccia del primo blitz. A Sassari il Grifo cerca punti salvezza Pronostici Championship 1 gennaio: riscatto immediato nel primo turno dell’anno solareIl 1° gennaio segna il ritorno del Championship con un nuovo turno di partite nella cadetteria inglese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Perugia, per il fosso di Santa Margherita servirebbero 45 milioni. Caccia ai fondi per la progettazione; Perugia, precipita dal quarto piano del palazzo: soccorsi in azione; A1 Tigotà: L'ottava di ritorno accende il turno infrasettimanale. San Giovanni a caccia di altri punti salvezza; Ternana, rossoverdi a caccia dell’impresa contro il Potenza: cosa dice il regolamento della Coppa Italia. Perugia a caccia dell’immediato riscatto. Tedesco valuta anche la difesa a treDopo il magro bottino conquistato al Curi, l’allenatore valuta più soluzioni per la delicata trasferta di Ascoli. Torna Angella . ilrestodelcarlino.it Perugia a caccia del tris, Tedesco: «Grazie ai tifosi, ora non abbassiamo la guardia»«Prima di tutto, volevo ringraziare i tifosi per il supporto e per il sostegno che ci hanno dato in questi mesi, ed anche per la vicinanza in vista di questa sfida delicata col Bra. Ci tenevamo a farl ... umbria24.it LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri alla caccia del primo posto nel girone! - x.com PASSEGGIATA NEL PASSATO di PERUGIA ROMANA! Giovedì 15 gennaio la classe 2 DB, indirizzo Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie, è andata alla scoperta delle permanenze di epoca etrusco/romana dell’Acropoli. Una ‘caccia al tesoro’ partita dal - facebook.com facebook

