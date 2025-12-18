Askatasuna brusco risveglio per gli antagonisti a Torino | gli agenti perquisiscono il centro sociale e le case dei militanti

Un’improvvisa operazione delle forze dell’ordine ha colpito Askatasuna a Torino, suscitando sconcerto tra i militanti. Le perquisizioni hanno preso di mira il centro sociale e le abitazioni dei sostenitori, segnando un momento di forte tensione e incertezza. Un intervento che ha scosso la comunità, portando alla luce nuove sfide e interrogativi sul ruolo degli spazi di aggregazione e sulle dinamiche di protesta.

Brusco risveglio per i militanti di Askatasuna a Torino, che dalle prime ore del giorno stanno affrontando le perquisizioni della Polizia nello stabile occupato. Secondo le notizie disponibili, gli agenti stanno anche investigando nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al gruppo antagonista. A quanto pare, l'operazione farebbe parte di un filone d'inchiesta sui recenti disordini avvenuti nel capoluogo piemontese, a seguito di alcune manifestazioni pro-Pal. In particolare, le indagini si concentrerebbero anche sui disordini che hanno coinvolto le Ogr (Officine grandi riparazioni ndr ), Leonardo e l'assalto a La Stampa.

