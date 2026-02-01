Le famiglie che già ricevono l’assegno unico nel 2025 continueranno a prenderlo anche nel 2026 senza dover rifare domanda. L’Inps ha chiarito le regole: a meno di variazioni, non è necessario ripresentare la richiesta. Solo se ci sono cambiamenti nella composizione del nucleo o altre modifiche, bisogna aggiornare la propria posizione. Per il resto, il beneficio arriverà senza interruzioni.

I nuclei familiari che stanno già beneficiando dell’ assegno unico universale, per continuare a percepirlo nel corso del 2026, non dovranno presentare una nuova domanda, a meno che quella precedentemente trasmessa all’Inps non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Lo ha comunicato l’Istituto nella circolare 7, pubblicata il 30 gennaio 2026. L’ente di previdenza ha ricordato che l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Assegno unico 2026: chi lo riceve non deve rifare domanda: le regole Inps in caso di variazioni

