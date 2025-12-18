Torino | sequestrato e sgomberato il centro sociale Askatasuna Piantedosi | Segnale dallo Stato Ma scatta la protesta

Il centro sociale Askatasuna a Torino è stato sequestrato e sgomberato dalle forze dell'Ordine il 18 dicembre 2025, in seguito a un'operazione legata alle indagini sugli atti di vandalismo durante manifestazioni pro-Palestina. La decisione ha suscitato reazioni e proteste, mentre il ministro Piantedosi ha definito l'intervento un

© Firenzepost.it - Torino: sequestrato e sgomberato il centro sociale Askatasuna. Piantedosi: “Segnale dallo Stato”. Ma scatta la protesta Sequestrato e sgomberato dalle forze dell'Ordine, oggi 18 dicembre 2025, il centro sociale Askatasuna, a Torino, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Leggi anche: Askatasuna sgomberato a Torino. Piantedosi: "Dallo stato un segnale chiaro" Leggi anche: Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce; Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de La Stampa, Piantedosi: Segnale chiaro dallo Stato; Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Non c'è spazio per la violenza»; Torino, assalto al quotidiano La Stampa: sgomberato il centro sociale Askatasuna. Piantedosi: Segnalo dallo Stato. Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it

