È stata ufficialmente costituita ad Arezzo l’associazione Arezzo al Centro

Arezzo, 3 dicembre 2025 – , un nuovo movimento civico e socio-politico che si propone di contribuire attivamente al dibattito pubblico e di presentarsi come forza propulsiva in vista delle prossime elezioni amministrative. Tra i soci promotori figurano Alessio Alterini, Paolo Laurita e Giuseppe Matteucci. L'associazione nasce ispirandosi ai principi della Costituzione italiana, della democrazia, della partecipazione popolare, ponendo al centro della propria azione la tutela del bene comune, la solidarietà e la giustizia sociale.

