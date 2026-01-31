Anno giudiziario il presidente Barbuto traccia il bilancio | giustizia sotto pressione ma i risultati ci sono E in aula si affaccia l’intelligenza artificiale

Il presidente della Corte d’appello di Perugia, Giorgio Barbuto, ha aperto il nuovo anno giudiziario con un discorso diretto e senza fronzoli. Ha fatto il bilancio della situazione, riconoscendo che, nonostante le difficoltà e le criticità ormai strutturali, i risultati ottenuti finora sono evidenti. In aula, si è anche affacciata l’intelligenza artificiale, un segnale che la giustizia umbra inizia a guardare al futuro e alle innovazioni tecnologiche.

Corte d’appello di Perugia, il focus su carenze organiche, Pnrr, riforme e sfide della digitalizzazione. L’allarme: “Senza risorse si rischia di minare le basi democratiche” Il presidente della Corte d’appello di Perugia, Giorgio Barbuto, ha aperto il nuovo anno giudiziario con un discorso che oscilla tra l’orgoglio per i risultati raggiunti e la preoccupazione per le criticità (ormai) strutturali che attanagliano la giustizia umbra. “Una società che non crede nella Giustizia si rassegna fatalmente ad accettare quella del più forte” ha esordito, sottolineando come autonomia e indipendenza della magistratura siano “condizioni legittimanti” del suo operato, ma non sufficienti senza adeguate risorse e fiducia da parte dei cittadini.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Anno giudiziario

Questa mattina in tutta Italia si sono aperte le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Anno giudiziario

Argomenti discussi: Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 presso la Corte Suprema di Cassazione; Amministrazione della Giustizia: si inaugura l’Anno giudiziario 2026; Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Anno giudiziario 2026, Intervento del Presidente del CNF Francesco Greco-CNF News.

Anno Giudiziario Catania 2026: relazione Presidente Dipietro, dati civili e penaliLuci e ombre sulla giustizia etnea: i dati del 2025 tra successi del Pnrr, carenze di organico e l’eterna emergenza logistica. cataniaoggi.it

Inaugurazione anno giudiziario, Nordio: La riforma non è fatta per punire la magistratura né per rafforzare il governoInaugurazione anno giudiziario, Corte d'appello di Roma: Mai come oggi le toghe sembrano vulnerabili. Corte d'appello di Milano: La riforma non ... affaritaliani.it

Le preoccupazioni dei magistrati per l'indipendenza della magistratura espressa anche nell'annuale inaugurazione dell'anno giudiziario davanti al Capo dello Stato. Da Il Corriere della Sera del 31 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Quei vertici di Corti d'appello con le tessere di corrente in tasca, grazie alle quali hanno fatto carriera, che hanno trasformato le loro relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in comizi corporativi contro la riforma, hanno realizzato il miglior spot per il Si' x.com