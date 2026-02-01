Anna Tatangelo ha deciso di posticipare il suo tour Tatangeles, che avrebbe dovuto partire tra poche settimane. La cantante ha spiegato che la scelta è stata difficile, ma necessaria, senza entrare troppo nei dettagli. I fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di r ascoltarla dal vivo.

Anna Tatangelo sarebbe dovuta salire sul palco tra qualche settimana con le date del suo tour Tatangeles, ma ha deciso di rimandare il momento dell’incontro con i suoi fan. Il motivo lo ha spiegato tra le storie di Instagram, raccontando cosa sta succedendo nella sua vita in questo momento. Anna Tatangelo rimanda le date del tour: i motivi. Tour rimandato per Anna Tatangelo: la cantante ha spiegato il perché di questa difficile decisione, affidando ai social un messaggio rivolto ai suoi numerosi follower, nel quale ha motivato questo cambiamento di programma. “Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Tatangelo rimanda il tour, i motivi dietro la scelta sofferta

Approfondimenti su Anna Tatangelo

#Anna-Tatangelo- Tour || Anna Tatangelo ha annunciato di dover rimandare le date del suo tour.

Anna Tatangelo annuncia con serenità la nascita del suo secondo figlio, condividendo il nome scelto e il significato profondo dietro questa nuova fase.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Anna Tatangelo

Argomenti discussi: Non è una decisione facile, Anna Tatangelo rimanda i concerti. Il motivo; Anna Tatangelo rimanda il tour, i motivi dietro la scelta sofferta; Anna Tatangelo rimanda le date del suo tour e svela i motivi, il lungo messaggio ai fan; Anna Tatangelo rimanda le date del suo tour e svela i motivi il lungo messaggio ai fan.

Anna Tatangelo, tour rimandato: Non è una decisione facile, ho bisogno di tempoNon è una decisione facile, ma sento che è quella giusta. Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un ... adnkronos.com

Anna Tatangelo rimanda le date del tourSui suoi social Anna Tatangelo ha comunicato al suo pubblico l’intenzione di rimandare le date del suo tour, per poi rivelare i motivi di questa decisione. Ecco cosa ha detto. novella2000.it

Anna Tatangelo annulla i suoi concerti per la sua bambina: "Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di TATANGELES.. ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è qu - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock @_AnnaTatangelo_ #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 9 gennaio del 1987 nasce a Sora la cantante Anna Tatangelo molto attiva anche come presentatrice televisiva x.com