Anna Tatangelo posticipa i prossimi concerti | Non è una decisione facile ma ho bisogno di fermarmi

Anna Tatangelo ha deciso di posticipare i suoi eventi a Napoli e Milano. La cantante ha spiegato che, dopo averci pensato, ha bisogno di prendersi una pausa e per ora ha preferito spostare i concerti previsti per novembre. La notizia ha sorpreso i fan, che ora devono aspettare ancora un po’ per vederla dal vivo.

Anna Tatangelo ha annunciato di aver deciso di posticipare i suoi prossimi concerti a Napoli e Milano, programmati per il prossimo novembre. Ha spiegato il motivo in una story: "Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Anna Tatangelo Anna Tatangelo, tour rimandato: “Non è una decisione facile, ho bisogno di tempo” Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio del suo tour 'Tatangeles'. Andrea Delogu: “Ho bisogno di fermarmi, devo capire in che fase della mia vita sono” Andrea Delogu ha recentemente condiviso, attraverso un'intervista al settimanale Chi, la sua volontà di prendersi un periodo di pausa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Anna Tatangelo in concerto a Marcianise provincia di Caserta piazza Umberto Ultime notizie su Anna Tatangelo Argomenti discussi: Anna Tatangelo posticipa il tour ‘Tatangeles’ a causa della gravidanza; Anna Tatangelo annulla il tour | Oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia. Anna Tatangelo posticipa il tour 'Tatangeles' a causa della gravidanzaIl mondo della musica italiana è in fermento per l’ultima notizia riguardante Anna Tatangelo, celebre cantante del panorama musicale. Con un post sui suoi canali social, ha annunciato il rinvio del to ... notizie.it Non è una decisione facile: Anna Tatangelo annuncia una pausa, i motiviLa cantante Anna Tatangelo annuncia uno stop: svelate le motivazioni in un lungo messaggio rivolto ai fan sui social. donnaglamour.it #AnnaTatangelo dopo la nascita della figlia rinvia del date dei suoi concerti "Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di TATANGELES.. ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza. Non è una decisione facile, m - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.