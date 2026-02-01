Oggi Papa Leone ha parlato delle Beatitudini durante l’Angelus. Ha detto che sono come luci che il Signore accende nel buio della storia, per mostrare il suo piano di salvezza. Il Papa ha sottolineato come queste parole del Vangelo di Matteo siano ancora oggi una guida chiara in un mondo spesso confuso e difficile.

“Solo Dio“, ha detto il Pontefice, “può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti (cfr vv. 3-4), perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia (cfr vv. 6.9), perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna“. “Solo in Dio“, ha aggiunto, “i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia (vv. 5.7-8), perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione, Dio è fonte di riscatto; nella menzogna, è àncora di verità“. Il Papa ha sottolineato il “paradosso” rappresentato dalle Beatitudini “solo per chi ritiene che Dio sia diverso da come Cristo lo rivela. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Angelus 1 febbraio 2026, Papa Leone: “Le Beatitudini sono la luce in un mondo oscuro”

Approfondimenti su Angelus 1 Febbraio 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Angelus 1 Febbraio 2026

Argomenti discussi: Leone XIV: annunciare il Vangelo ovunque perché sia lievito di fraternità e di pace; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Osservatore di Strada del 01 febbraio 2026; Leone XIV incontrerà il clero di Roma e visiterà cinque parrocchie.

Santa Messa Rai 1 oggi 1 febbraio 2026/ Diretta video Cattedrale di Gerace: Angelus di Papa Leone XIV alle 12Santa Messa su Rai 1 oggi 1 febbraio 2026: come seguirla in diretta video streaming prima dell'Angelus di Papa Leone XIV in Vaticano ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV all'Angelus: Gesù illumina il senso della storiaFinalmente il sole spelende su Roma. E così, grazie anche a una temperatura gradevole, i fedeli si addensano nella piazza di San Pietro. Tantissimi, come ogni domenica. E’ il momento dell’Angelus. Pap ... acistampa.com

EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia Segui in DIRETTA l’Angelus di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sito web: https://ww - facebook.com facebook

Ci scrive Papa Leone XIV: “Auguro al Foglio di essere sempre animato da questo desiderio di costruire un futuro fatto di incontri e non di scontri, e di difendere così la bellezza delle nostre vite” x.com