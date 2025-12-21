La figura di san Giuseppe come modello di «pietà e carità, misericordia e abbandono». È questo il richiamo centrale del messaggio pronunciato da papa Leone prima della recita dell’Angelus dalla finestra dello studio su piazza San Pietro. Le virtù dell’uomo di Nazaret Il Pontefice ha ricordato come la liturgia proponga, negli ultimi giorni di Avvento, le virtù dell’uomo di Nazaret affinché. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La speranza di Papa Leone all’Angelus: “Tutti i bimbi del mondo possono vivere nella pace”

Leggi anche: Angelus 12 ottobre 2025, Papa Leone XIV: intravede una “scintilla di speranza”

Leggi anche: Papa Leone all’udienza generale: portare pace e speranza in un mondo spezzato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Papa a San Pietro per l'ultima udienza del Giubileo. Convocato primo Concistoro a gennaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa a San Pietro per l’ultima udienza del Giubileo: “Rimarremo pellegrini di speranza” ... tg24.sky.it

Papa: "Presente oscurato da ingiustizie, diamo speranza" - La scuola è chiamata a ridare speranza ad un mondo che sembra averla persa. tg24.sky.it

Papa, presente oscurato da ingiustizie, diamo speranza - La scuola è chiamata a ridare speranza ad un mondo che sembra averla persa. ansa.it

Il Papa: «Il Giubileo giunge al termine, ma non finisce la speranza» x.com

Papa Leone XIV: "Giubileo giunge al termine, ma non finisce la speranza - facebook.com facebook