Andrea Iannone lascia intendere sui social di aver chiuso con Elodie. Dopo settimane di rumors, l’ex motociclista ha pubblicato un messaggio che molti interpretano come una frecciatina indiretta alla cantante. I fan si chiedono se questa sia la conferma definitiva della separazione.

Nell’ultimo post su Instagram si cela una frecciatina da parte di Andrea Iannone che sembra confermare la rottura con Elodie. Si torna a parlare di Andrea Iannone e di Elodie, ma stavolta per un gesto social compiuto nella giornata odierna da parte del motociclista. Sul suo profilo Instagram, infatti, lo sportivo è molto attivo e ha pubblicato un carosello di foto che sembra nascondere una frecciata diretta proprio alla cantante romana. Il tutto a partire dalla didascalia scelta “Day by day”, che significa “Giorno dopo giorno”, quasi a voler spiegare che ci sia stato un cambiamento importante nella sua vita. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Una frecciata eloquente sui social lo lascia pensare

Approfondimenti su Andrea Iannone Elodie

Elodie, cantante italiana, sembra aver concluso la sua relazione con Andrea Iannone, motociclista noto.

Dopo la presunta crisi con Elodie, si parla di un possibile riavvicinamento tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabrizio Corona, la bomba sulla cantante Elodie: Va a casa della super vip e...

Ultime notizie su Andrea Iannone Elodie

Argomenti discussi: Belen Rodriguez rifiuta le avances di Iannone: Non amo le minestre riscaldate; Elodie, le foto con Franceska al rientro dalla Thailandia: Sono felici, euforiche, il nuovo retroscena; Elodie con Franceska Nuredini dopo il viaggio in Thailandia: Euforiche e felici, le reazioni al paparazzo; Elodie, la sua casa nel cuore di Milano: arredi minimal, dettagli chic e toni neutri.

Un gesto di Andrea Iannone sui social sembra confermare la rottura con ElodieNell’ultimo post su Instagram si cela una frecciatina da parte di Andrea Iannone che sembra confermare la rottura con Elodie. Andrea Iannone conferma la rottura con Elodie? Si torna a parlare di Andre ... novella2000.it

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales stanno insieme? Il gesto social che conferma la vicinanza e le foto in FranciacortaAndrea Iannone ha commentato l’ultima foto di Rocío Muñoz Morales su Instagram, un gesto che alimenta i gossip sulla loro vicinanza dopo le paparazzate in ... alfemminile.com

Andrea Iannone (@andreaiannone29) facebook