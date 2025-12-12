il milan balla sulle punte idea lucca sogno icardi

Il Milan punta sulle punte: idea Lucca, sogno Icardi. Con il primo posto in classifica e quattro attaccanti di ruolo, la squadra si prepara a una sfida importante. Tuttavia, l'infortunio di Rafael Leao, fuori contro il Sassuolo e in Supercoppa, rappresenta una sfida in più per la rosa rossonera.

Primo posto in classifica, quattro punte di ruolo. Una tornata ai box: Rafael Leao, out domenica col Sassuolo, non in Supercoppa, infortunio all’adduttore. Una ancora in rodaggio: Santiago Gimenez, in fase di riatletizzazione dopo lo stop causa caviglia. E ancora, Christopher Nkunku: nessun gol in campionato. Per finire con Christian Pulisic che fin qui ha saltato 5 partite (ma nelle altre 12 ha messo a segno la bellezza di 9 gol). Con 19 giocatori di movimento in rosa, insomma, potrebbe servire di più per restare lassù. E gennaio è alle porte. Così, inevitabili, gli accostamenti. Al di sopra, un imperativo, pare: alle entrate devono corrispondere le uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net