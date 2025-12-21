Amici le pagelle della tredicesima puntata | Arisa giudice ideale 9 Zerbi e Pettinelli prevedibili 4

Domenica 21 dicembre Amici di Maria De Filippi saluta il pubblico di Canale 5 con l’ultimo pomeridiano prima delle feste di Natale e lo fa con una puntata che scorre via senza strappi né (troppe) polemiche. Ospite in studio Arisa che ha presentato il suo nuovo singolo, ma anche lo storico coreografo del programma Garrison Rochelle insieme ad Angelo Madonia. Sono loro tre i giudici di canto e ballo di questa domenica, pronti a incoraggiare e dire la propria sulle esibizioni dei concorrenti. Torna anche Jacopo Sol, uno dei protagonisti della scorsa edizione, che presenta il singolo Gran Finale uscito il 12 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Dilei.it

