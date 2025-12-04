Napoli metropolitana linea 1 aperta fino alle 2 di notte per cinque giorni | al via la sperimentazione

Dal 4 all’8 dicembre servizio prolungato fino alle 2 di notte su metro, funicolari e principali linee bus. La linea 6 resta attiva solo fino alle 21. La città di Napoli si prepara a un potenziamento straordinario del trasporto pubblico in occasione del ponte dell’Immacolata. Dal 4 all’8 dicembre, per cinque giorni consecutivi, la linea 1 della metropolitana prolungherà l’orario di esercizio con treni in circolazione fino alle 2 di notte. L’iniziativa rientra in una sperimentazione voluta dal Comune e dall’azienda dei trasporti cittadini per agevolare gli spostamenti durante un periodo di forte affluenza turistica e di intensa partecipazione agli eventi natalizi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

