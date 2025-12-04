Napoli metropolitana linea 1 aperta fino alle 2 di notte per cinque giorni | al via la sperimentazione
Dal 4 all’8 dicembre servizio prolungato fino alle 2 di notte su metro, funicolari e principali linee bus. La linea 6 resta attiva solo fino alle 21. La città di Napoli si prepara a un potenziamento straordinario del trasporto pubblico in occasione del ponte dell’Immacolata. Dal 4 all’8 dicembre, per cinque giorni consecutivi, la linea 1 della metropolitana prolungherà l’orario di esercizio con treni in circolazione fino alle 2 di notte. L’iniziativa rientra in una sperimentazione voluta dal Comune e dall’azienda dei trasporti cittadini per agevolare gli spostamenti durante un periodo di forte affluenza turistica e di intensa partecipazione agli eventi natalizi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAPOLI: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA APERTA FINO ALLE 2 DI NOTTE PER 5 GIORNI - Prolungamento valido anche per funicolari e principali linee di autobus dal 4 all'8 dicembre. I treni della linea 6 circoleranno fino alle 21 - facebook.com Vai su Facebook
Napoli: linea 1 della metropolitana aperta fino alle 2 di notte per 5 giorni - Prolungamento valido anche per funicolari e principali linee di bus dal 4 all'8 dicembre. I treni della linea 6 attivi fino alle 21 @anmnapoli @ComuneNapoli @EAVofficial @TgrRai Vai su X
Linea 1 metro Napoli ferma su tutta la tratta: passeggero si è sentito male su un treno - La circolazione ferroviaria è stata interrotta su tutta la linea a causa di un malore accusato da un passeggero nei pressi della stazione Università ... Lo riporta fanpage.it
Napoli, malore improvviso per un passeggero: riprende la circolazione della metro Linea 1 - Sospesa la circolazione sulla metro Linea 1 di Napoli oggi mercoledì 3 dicembre a causa di un malore improvviso accusato da un passeggero. Secondo ilmattino.it
Napoli: linea 1 della metropolitana aperta fino alle 2 di notte per 5 giorni - Prolungamento valido anche per funicolari e principali linee di autobus dal 4 all'8 dicembre. Segnala rainews.it
La metro 1 funziona a metà, si attende un’ambulanza da 2 ore a Salvator Rosa - Quasi due ore di attesa per l’ambulanza alla stazione di Salvator Rosa per un passeggero colto da malore. Riporta fanpage.it
Metro linea 1, limiti alla tratta per il malore di un passeggero - “Per il malore di un passeggero, dalle ore 13:35 limita la tratta fra Piscinola e Vanvitelli”, è la nota con la quale Anm comunica sui social le limitazioni alla linea 1 della metropolitana per i ... Segnala napolitoday.it
Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dall’1 al 4 dicembre - Metro Linea 1 anticipa la chiusura dall’1 al 4 dicembre 2025 per lavori e verifiche tecniche. Secondo napolike.it