Lecce Torino 2-1 in due minuti Di Francesco vince la partita | Asllani sbaglia il rigore del pareggio allo scadere Cos’è successo

30 nov 2025

Lecce Torino 2-1, vittoria col brivido: Asllani sbaglia il rigore al 90’+1?. Il Lecce vince 2-1, nonostante il caos VAR ed il rigore finale. La sfida tra Lecce e Torino si è conclusa con la vittoria dei granata per 2-1. Il match, giocato con grande intensità da entrambe le squadre, è stato deciso anche da un colpo di scena finale: un rigore concesso al Torino in pieno recupero e sciupato da Kristjan Asllani. Il Lecce era andato in vantaggio al 20? con Lassana Coulibaly e al 22? raddoppiato con Lameck Banda. Il Torino ha reagito e, dopo aver colpito la traversa con Niels Nkounkou al 38?, ha accorciato le distanze al 57? con Che Adams. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lecce Torino 2-1, in due minuti Di Francesco vince la partita: Asllani sbaglia il rigore del pareggio allo scadere. Cos'è successo

