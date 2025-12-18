Il Museo del Territorio lancia una piattaforma digitale per andare alla scoperta della storia di Riccione

Il Museo del Territorio di Riccione presenta una nuova piattaforma digitale immersiva, offrendo a cittadini e turisti un viaggio interattivo tra le radici della città. Sabato 27 dicembre alle 15, presso il Museo Luigi Ghirotti, sarà svelata questa esperienza innovativa, pensata per conoscere la storia di Riccione attraverso le voci di chi l’ha vissuta e costruita, creando un ponte tra passato e presente.

