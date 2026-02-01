Alcaraz-Djokovic streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Australian Open

Questa mattina alle 9.30 italiane, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, si gioca la finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. I due si sfidano per il titolo, in un match che promette spettacolo. Gli appassionati italiani si chiedono se ci sarà una diretta TV in chiaro o uno streaming gratis per seguire l’evento.

Domenica 1 febbraio alle ore 9.30 italiane (le 19.30 locali) alla “Rod Laver Arena” si disputerà la finale degli Australian Open che vedrà di fronte i primi due giocatori del ranking Ato, ovvero Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il tennista spagnolo in semifinale ha rischiato l’eliminazione con il tedesco Alexander Zverev, bravo a recuperare due . Potrebbe interessarti:. Sinner-Djokovic, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian Open.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Australian Open

Questa mattina si conoscerà il risultato della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open di Melbourne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmette; Come vedere Sinner-Djokovic in streaming gratis; Su quale canale Sinner-Djokovic in tv senza pagare: orario semifinale e streaming; Semifinale | Sinner - Djokovic in Diretta Streaming | DAZN IT.

Su che canale vedere in tv Alcaraz-Djokovic? Orario e streaming: addio diretta in chiaroCarlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno nella finale degli Australian Open 2026, che andrà in scena domenica 1° febbraio (ore 09.30 italiane) sul ... oasport.it

Jannik Sinner beffa il Nove, niente Alcaraz-Djokovic gratis in TV: chi trasmette la finale degli Australian OpenDomenica 1° febbraio 2026 a Melbourne va in scena l’ultimo atto del primo Grande Slam della stagione, ma il match non sarà in chiaro: dove vederlo ... libero.it

Dove vedere Alcaraz-Djokovic, finale degli Australian Open 2026 in tv e streaming x.com

AUSOPEN26:LA FINALE ALCARAZ DJOKOVIC Dopo due settimane di pura follia, siamo alla resa dei conti dell' edizione 2026 dell'Open d'Australia. A Melbourne si sta per scrivere la storia: da una parte la leggenda che non muore mai, Novak Djok - facebook.com facebook