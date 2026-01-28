Sinner-Djokovic streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian Open

Questa mattina si conoscerà il risultato della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open di Melbourne. La partita, in programma venerdì 30 gennaio, si giocherà con orario ancora da definire. Gli appassionati si chiedono se sarà possibile seguirla in streaming gratis o in diretta TV in chiaro, ma ancora nessuna conferma ufficiale. I tifosi sono pronti a scendere in campo con il cuore, sperando in una grande battaglia tra i due tennisti.

Venerdì 30 gennaio con orario da definire si disputerà il match Sinner-Djokovic, valevole per la semifinale dell'Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne (Australia). Il tennista italiano fin qui ha eliminato, Gaston, Duckworth, Spizziri (unico set perso), Darderi e Shelton, mentre il serbo dopo aver fatto percorso netto nei primi tre turni.

