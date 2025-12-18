Dall'Alaska alla Siberia passando per la Scandinavia ecco i fenomeni incredibili causati dal ghiaccio
Scopri le meraviglie invisibili e sorprendenti create dal ghiaccio nei luoghi più freddi del pianeta. Dalle delicate strutture a forma di fiore alle bolle intrappolate e ai cerchi in movimento nei fiumi, ogni fenomeno svela un mondo affascinante e misterioso. Un viaggio tra Alaska, Siberia e Scandinavia per ammirare le incredibili opere d’arte naturali scolpite dal gelo.
Il ghiaccio è un creatore di forme sorprendenti, dai fiori effimeri alle bolle intrappolate fino ai cerchi che ruotano nei fiumi ecco i fenomeni più affascinanti del gelo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
