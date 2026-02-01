Ieri sera a Torino due agenti della Polizia di Stato sono stati aggrediti durante una manifestazione pubblica. Alessandro e Lorenzo, del Reparto Mobile di Padova, erano in servizio per mantenere l’ordine quando sono stati presi di mira da alcuni manifestanti. La scena è durata solo pochi minuti, ma per i due poliziotti sono sembrati un’eternità. La Polizia di Stato ha condannato l’accaduto e ha espresso solidarietà ai colleghi aggrediti.

Ieri sera, pochi minuti che sono sembrati interminabili per i due agenti Alessandro e Lorenzo, poliziotti del Reparto Mobile di Padova, impegnati in un servizio di ordine pubblico a Torino. Durante la manifestazione, finalizzata a garantire la sicurezza della protesta, i due sono stati aggrediti, malmenati e insultati, insieme ad altri colleghi delle Forze di Polizia. Fortunatamente, i due poliziotti sono stati prontamente soccorsi e curati in ospedale, e attualmente stanno bene. La vicinanza e il sostegno sono arrivati da parte del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, che ha voluto esprimere la sua solidarietà a tutti i feriti e agli agenti coinvolti, inviando un messaggio di supporto tramite una lettera pubblicata sul sito ufficiale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Aggressione a Poliziotti a Torino durante manifestazione pubblica: solidarietà dalla Polizia di Stato

Approfondimenti su Torino Polizia

Afragola: un individuo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione alla Sala Operativa.

