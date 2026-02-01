Su Affari Tuoi, De Martino mette fine alle polemiche e smaschera la macchina del fango. La trasmissione ha registrato un nuovo picco di ascolti nell’access prime time, ma questa volta l’obiettivo principale sembra essere quello di smantellare le accuse infondate che da tempo circolano. De Martino affronta la situazione con decisione, consegnando un segnale chiaro: niente più spazio alle voci negative e alle polemiche sterili.

Affari Tuoi ha messo a segno un altro colpaccio che non è solo quello del boom di ascolti nell’access ma nel rottamare definitivamente la macchina del fango. Ne abbiamo lette e sentite, spifferate, spesso urlate in modo sguaiato contro Stefano De Martino. Qualcosa di così violento, squallido e minaccioso che sembrava quasi preparato a tavolino da tempo. Da chi? Si è percepito il sapore di un’azione squadrista. Poi dicono di Fabrizio Corona con il suo Falsissimo. Non voglio ripetere tutte le fake news, tutte le illazioni tra il televisivo e il politico, tra il pubblico e il privato, ripetute ossessivamente a forza di diventare realtà, per pochi per fortuna. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AFFARI TUOI: DE MARTINO ROTTAMA LA MACCHINA DEL FANGO (POI DICONO DI CORONA…)

Approfondimenti su Affari Tuoi De Martino

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Affari Tuoi De Martino

Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede scusa al suo hater: cos’ha fatto Herbert; Affari tuoi, De Martino riaccoglie Martina ma il tempo stringe e lei sbotta: Ce l'hai fatta. Vincita beffa per Daniela; Stefano De Martino sull'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: Speriamo di riaverlo presto qui; Stefano De Martino e i fuorionda con Gennarino: Ecco cosa succede tra una ripresa e l'altra. Il video.

Affari Tuoi, De Martino show: incidente e bacio a Martina. Poi taglia la puntata (ma Gerry Scotti lo sorprende)Affari Tuoi dura meno del solito e la concorrente festeggia grazie al pacco nero. Ecco cosa è successo nella puntata di sabato 31 gennaio 2026. libero.it

Affari Tuoi inaspettato, Stefano De Martino e Martina sorprendono tutti.Il retroscena nascosto dietro la comicità a comando in TVLa tv generalista chiede alla comicità di funzionare come un interruttore: si preme il pu ... assodigitale.it

Martina Miliddi è il nuovo volto di Affari Tuoi. La ballerina, ex allieva di Amici, dopo essere stata nel corpo di ballo di Fiorello in Viva Rai 2 e di altri noti programmi televisivi, soprattutto in Rai, è tornata nel piccolo schermo come protagonista del "pacco ballerina - facebook.com facebook

Stasera scopriremo i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025. Non perdere l’estrazione durante il programma televisivo «Affari Tuoi» su @RaiUno. x.com