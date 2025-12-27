Affari Tuoi Herbert Ballerina gela De Martino | Fatti la doccia Poi
Non manca l'ironia ad Affari Tuoi. Nella partita in onda sabato 27 dicembre su Rai 1, Herbert Ballerina si lascia andare a una battuta delle sue. A servirgliela Stefano De Martino, ma soprattutto il concorrente e la sua compagna. I due hanno raccontato come si sono conosciuti. "Mi ha chiesto 'sei impegnata stasera?'. Io non lo ero, quindi è andato a casa a farsi una doccia poi è venuto a cena da me". Da qui la domanda del conduttore al comico: "Herbert, sei impegnato stasera?", "No, però fatti la doccia!", è la battuta che scatena le risate del pubblico. A giocare Mattia dall'Emilia-Romagna. Il concorrente, che aveva fatto il suo primo ingresso nel programma lo scorso 2 dicembre, è accompagnato dalla compagna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
