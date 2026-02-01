aequastabia vincono abdelillah majidi e francesca palomba

Abdelillah Majidi e Francesca Palomba si sono aggiudicati la tredicesima edizione della Aequastabia. La gara, organizzata dall’Atletica Eventi Run con il supporto di Uisp, Coni e Fidal, si è conclusa con vittorie nette per i due atleti.

Tempo di lettura: 2 minuti Abdelillah Majidi tra gli uomini e Francesca Palomba tra le donne sono i trionfatori della tredicesima edizione della Aequastabia, la gara organizzata dalla Atletica Eventi Run (con i patrocini di Uisp, Coni e Fidal). In novecento gli iscritti per la competizione sulla distanza di dieci miglia (16,96 chilometri) che ha idealmente unito le bellezze di Vico Equense e Castellammare di Stabia tra mare, monte Faito e Vesuvio. Il rappresentante della San Marzano Team Club ha chiuso davanti a Francesco Di Puoti (Atletica Marcianise) e Alessandro D’Ambrosio (Napoli Running): 55. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Abdelillah Majidi e Francesca Palomba vincono ad Aequastabia.

Il 1° febbraio si apre la tredicesima edizione di Aequastabia, la corsa che si svolge tra le suggestive località di Vico Equense e Castellammare di Stabia.

