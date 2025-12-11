Adesca ragazzetto sui social e lo minaccia per avere foto intime | denunciato

Un episodio di cyberbullismo e adescamento online emerge da un caso di minacce e richieste di foto intime. Un giovane è stato denunciato dopo aver adescato un ragazzino sui social, fingendosi una ragazzina e minacciandolo. La vicenda evidenzia i rischi e i pericoli della rete, sottolineando l'importanza di maggiore attenzione e tutela dei minori.

Sembrava quello che non era. Ossia una banale, iniziale, amicizia social. E così fra una sedicente ragazzina e un ragazzetto è andata avanti per un po'. Poi, all'improvviso, la ragazzetta ha calato la maschera ed ha confessato la sua vera identità: era un ventenne. Un giovane che ha iniziato a.