Addio inverno tranquillo | sull' Italia pioggia vento e tanta neve

La stagione fredda si lascia alle spalle con un tempo più instabile. Pioggia, vento e neve stanno colpendo diverse zone d’Italia, rompendo la calma che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Le previsioni indicano che questa parte centrale dell’inverno sarà diversa dal solito, con condizioni meteo più movimentate.

Flusso atlantico in piena forza: in arrivo una settimana di maltempo, neve anche a bassa quota e accumuli abbondanti sulle Alpi La parte centrale dell'inverno, solitamente caratterizzata da freddo più intenso e precipitazioni meno incisive sarà di tutt'altra natura quest'anno. Un flusso atlantico in gran forma, alimentato da aria polare proveniente dal nord America, quella stessa massa d'aria che sta determinando gelo intenso su tutti gli States coinvolgerà l'Italia in numerosi passaggi perturbati. A inizio settimana le basse temperature su parte del Nord, potranno favorire nevicate fino a bassa quota ma poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 anche oltre il metro.

