Tempo di lettura: 2 minuti La diocesi di Benevento è in lutto per la scomparsa del diacono don Enzo Catapano, venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale ‘Moscati’ di Avellino. Colto da un improvviso malore nella mattinata, Catapano era stato inizialmente trasportato d’urgenza all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Considerate le condizioni critiche, si era reso necessario il trasferimento immediato in elisoccorso presso il nosocomio avellinese, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico che, purtroppo, non ha avuto esito positivo. Vincenzo Catapano, 73 anni, era diacono permanente presso la parrocchia del Sacro Cuore dei Cappuccini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Addio a don Enzo Catapano: una vita spesa al servizio della comunità e dei giovani

Lutto nella Chiesa beneventana: addio al decano dei diaconi Enzo Catapano.

Lutto nella Chiesa beneventana: addio al decano dei diaconi Enzo Catapano