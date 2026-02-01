Addio a Gilberto Salmoni ultimo superstite genovese dell' Olocausto

È morto Gilberto Salmoni, l’ultimo genovese sopravvissuto all’Olocausto. Pochi giorni dopo aver ricevuto il Grifo di Genova, la massima onorificenza del Comune, lo scrittore e testimone di Buchenwald si è spento. Salmoni aveva dedicato la vita a ricordare le atrocità del passato e a tenere viva la memoria delle vittime.

Pochi giorni dopo aver ricevuto il Grifo di Genova, massima onorificenza conferita dal Comune, è morto lo scrittore Gilberto Salmoni, testimone sopravvissuto a Buchenwald e presidente onorario di Aned-Genova. Gilberto Salmoni nacque nel 1928 a Genova. Scrittore, superstite dell'Olocausto e testimone attivo della Shoah, è stato internato nel campo di Fossoli e poi deportato nel campo di concentramento di Buchenwald. "È con grande dolore che oggi salutiamo Gilberto Salmoni. Solo pochi giorni fa - ricorda la sindaca Silvia Salis - abbiamo avuto modo di incontrarlo, ascoltarlo, ringraziarlo pubblicamente con un momento di riconoscimento che allora guardava al passato, alla sua storia, e da oggi guarda al futuro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La sindaca Silvia Salis ha consegnato il Grifo di Genova a Gilberto Salmoni, ultimo superstite genovese dei lager nazisti.

Genova dice addio a Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto italiano al campo di Buchenwald. Salmoni, che solo settimana scorsa era stato insignito del Grifo d'Oro, la massima onorificenza cittadina, si è spento oggi a 98 anni dopo un ricovero per problemi re.

