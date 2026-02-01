Accertatori della sosta al lavoro in ZTL la prossima settimana

La prossima settimana, gli accertatori della sosta tornano a controllare in centro a Verona. La campagna

La campagna "Sosta Responsabilmente" di Amt3 prosegue, per informare gli automobilisti sulle aree di Verona maggiormente controllate dai propri dipendenti Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie di Verona che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori. Durante la settimana che va dal 2 all'8 febbraio sarà attenzionato il comparto della Zona a Traffico Limitato, in particolare Piazza Viviani, Piazza Indipendenza e tutti gli stalli gialli riservati alla sosta dei veicoli con permesso valevole per la Zona Verde - ZTL.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona ZTL

Per garantire una viabilità sicura e ordinata, Amt3 prosegue con la campagna

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Verona ZTL

Argomenti discussi: Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Accertatori sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana; Sosta Responsabilmente, occhi degli accertatori su Veronetta; 'Sosta Responsabilmente', occhi degli accertatori su Veronetta.

Parcheggiare a Verona, le strade controllate dagli accertatori questa settimanaParcheggiare a Verona: ecco le strade dove ci saranno i controlli degli accertatori della sosta da lunedì 26 gennaio. veronaoggi.it

Sosta Responsabilmente, occhi degli accertatori su VeronettaProsegue la campagna di sensibilizzazione Sosta Responsabilmente, con cui Amt3 informa gli automobilisti sulle aree cittadine che, nel corso della settimana, saranno oggetto di controlli mirati da p ... veronasera.it

Ecco le vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori. #veronanetwork #serviziutili #amt3 #sostaverona - facebook.com facebook