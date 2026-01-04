sosta responsabilmente accertatori al lavoro anche nei prossimi giorni a verona

Per garantire una viabilità sicura e ordinata, Amt3 prosegue con la campagna

Continua la campagna di sensibilizzazione denominata "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.Durante la settimana sarà attenzionato il comparto Borgo Trento, in particolare via IV Novembre.Su tutti i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

