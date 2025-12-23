La Toscana ha annunciato di aver eliminato la leucodistrofia metacromatica, offrendo così una tutela completa ai neonati fin dalla nascita. Dopo oltre dieci anni di impegno, questa regione si distingue per aver adottato misure preventive che contribuiscono a salvare vite e migliorare la qualità di vita dei bambini. Un passo importante verso un servizio sanitario più efficace e inclusivo.

Firenze, 22 dicembre 2025 – «Ci abbiamo messo più di dieci anni, ma ce l’abbiamo fatta: oggi la Toscana protegge i suoi bambini dalla Mld fin dalla nascita». Con queste parole Guido De Barros, presidente dell’Associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps, ha commentato la cerimonia che si è svolta questa mattina al Meyer di Firenze, dove l’associazione ha consegnato l’ultima tranche di fondi pari a 125mila euro, completando come da accordi la copertura economica totale di 300mila euro del primo progetto pilota in Italia - tra i primi al mondo - di screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica (Mld). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana è libera della leucodistrofia metacromatica. “Così salviamo la vita dei neonati”

Leggi anche: Verso lo screening neonatale per la Leucodistrofia metacromatica: "Ora tempi certi"

Leggi anche: "Salviamo la Valseriana, Conte chiuda la Zona rossa". Covid, così il governo disse no a Regione Lombardia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Toscana, arriva il test di diagnosi precoce per la Leucodistrofia Metacromatica - Dal 13 marzo scorso e per i prossimi 3 anni, oltre agli screening di routine, i 75mila nuovi nati della regione Toscana avranno diritto gratuitamente anche al test che permette la diagnosi tempestiva ... quotidiano.net

LIBERA PROFESSIONE: ORARI DI CALL CENTER E SPORTELLI AL PUBBLICO DURANTE LE FESTIVITÀ L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica gli orari che i servizi di call center e di sportello al pubblico della libera professione osserveranno dal 22 - facebook.com facebook