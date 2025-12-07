Lorient-Lione è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Lione di Paulo Fonseca non si può permettere il lusso di passi falsi. Anche perché non vincere significherebbe allontanarsi troppo da quelle che guidano il gruppone nella Ligue 1. E significherebbe, quindi, allontanarsi troppo da una possibile zona Champions League il prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà semplice sul campo del Lorient – una squadra che è poco fuori dalla zona retrocessione – per un motivo evidente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lorient-Lione: il regalo anticipato per Fonseca