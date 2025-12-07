Pronostico Lorient-Lione | il regalo anticipato per Fonseca

Ilveggente.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorient-Lione è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Lione di Paulo Fonseca non si può permettere il lusso di passi falsi. Anche perché non vincere significherebbe allontanarsi troppo da quelle che guidano il gruppone nella Ligue 1. E significherebbe, quindi, allontanarsi troppo da una possibile zona Champions League il prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà semplice sul campo del Lorient – una squadra che è poco fuori dalla zona retrocessione – per un motivo evidente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico lorient lione il regalo anticipato per fonseca

© Ilveggente.it - Pronostico Lorient-Lione: il regalo anticipato per Fonseca

Scopri altri approfondimenti

Pronostico Lorient-Psg: i numeri non mentono mai

Pronostico Lens-Lorient: riprende il cammino dopo l’imprevisto

pronostico lorient lione regaloPronostico Lorient vs Lione – 7 Dicembre 2025 - La sfida di Ligue 1 tra Lorient e Lione, in programma allo Stadio du Moustoir il 7 Dicembre 2025 alle 20:45, promette intensità e significato nella corsa ... Si legge su news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Lorient Lione Regalo