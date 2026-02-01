A cena con la Sla | quando il cibo da sfida diventa soluzione

A cena con la Sla diventa una sfida quotidiana per chi convive con questa malattia. Per tre pazienti su quattro, deglutire diventa un’impresa difficile, trasformando i pasti in una vera e propria odissea. Tra soluzioni e tentativi, molte persone trovano nel cibo un modo per affrontare le difficoltà e mantenere un senso di normalità.

La Sla ( Sclerosi laterale amiotrofica ) per 3 pazienti su 4 vuol dire anche difficoltà a deglutire, un problema che trasforma i pasti in odissea. Parte da questa esperienza, comune a molti degli oltre 6.mila pazienti italiani, la nuova videoserie ‘A cena con la Sla’. L’iniziativa, promossa da Aisla e Slafood con il contributo scientifico dei Centri Clinici NeMO e il supporto non condizionante di Zambon, racconta le storie di Mais, Catia e Stefano tra cibo e sogni oltre la malattia. Passioni oltre la Sla, le storie dei protagonisti. Nei tre episodi, disponibili sui canali social e sul sito e di Aisla e di Slafood, i protagonisti condividono le passioni di una vita e le difficoltà quotidiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su A cena con la Sla

La Sclerosi laterale amiotrofica non colpisce solo i muscoli.

