33enne arrestato deve scontare oltre 2 anni e mezzo per un furto a Ceccano

La giustizia ha fatto il suo corso e questa volta ha portato in carcere un uomo di 33 anni di Ceccano. Dopo una serie di vicende legate a un furto commesso in città, il tribunale ha confermato la condanna definitiva e l’uomo dovrà scontare più di due anni e mezzo di carcere. La sentenza è stata eseguita questa mattina, chiudendo definitivamente un capitolo giudiziario che si protraeva da tempo.

La giustizia arriva a sentenza definitiva e per un 33enne ciociaro si sono aperte le porte del carcere. Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Ferentino, coordinati dalla Compagnia di Anagni, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Frosinone. Destinatario del provvedimento è un uomo di 33 anni, formalmente residente a Frosinone ma di fatto domiciliato da tempo nella città gigliata, già noto alle forze dell'ordine (censito nella banca dati delle Forze di Polizia). I militari, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari per localizzarlo, lo hanno individuato e bloccato proprio nel comune di Ferentino, notificandogli il decreto restrittivo.

