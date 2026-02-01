2 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Oggi, 2 febbraio, si parla di oroscopo e almanacco. Chi è nato in questo giorno è più sensibile e riflessivo del solito. Ama osservare i dettagli e si lascia coinvolgere facilmente dai cambiamenti intorno a lui. È un giorno che invita a stare attenti ai segnali che arrivano dall’ambiente e a riflettere sulle scelte da fare.

Proverbio del giorno: A Candelòra de l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento, de l'inverno semo dentro. Oggi è il 2 febbraio. Chi è nato in questo giorno è sensibile e riflessivo, con una naturale inclinazione a cogliere i segni del cambiamento. È una persona che dà valore ai simboli, alla tradizione e ai passaggi importanti della vita. Proverbio del giorno: A Candelòra de l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento, de l'inverno semo dentro. Fatti salienti: La Candelora segna il passaggio simbolico dal buio invernale alla luce primaverile. In Veneto, anticamente, si andava in chiesa a prendere le candele benedette come protezione contro tempeste e calamità, per benedire le nascite e accompagnare i defunti.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oggi, 1 febbraio, il giorno porta con sé le caratteristiche dei nati in questa data.

