1 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Oggi, 1 febbraio, il giorno porta con sé le caratteristiche dei nati in questa data. Chi è nato oggi si distingue per determinazione e lungimiranza. Sono persone che sanno unire il senso pratico a una visione più ampia, spesso con un occhio rivolto al futuro.

Oggi è il 1 febbraio. Chi è nato in questo giorno è determinato e lungimirante, capace di unire senso pratico e visione ideale. È una persona che sa assumersi responsabilità e incidere concretamente nel proprio contesto. Fatti salienti: Nel 1945 in Italia viene introdotto il suffragio universale, riconoscendo per la prima volta alle donne il diritto di voto e segnando una svolta storica per la democrazia del Paese. Nel 1896 Giacomo Puccini presenta l'opera La Bohème, destinata a diventare uno dei capolavori assoluti della lirica mondiale. ARIETEAmore – Giornata vivace, ideale per rimettere in circolo entusiasmo e passione.

