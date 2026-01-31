zane weir apre la stagione con una misura di comodo poi arriva il dolore

Zane Weir ha iniziato la stagione in modo tranquillo, con una misura di riscaldamento a Nordhausen, in Germania. Dopo un raduno in Sudafrica, il campione italiano si è presentato in pedana, ma pochi istanti dopo il suo debutto è stato costretto a fermarsi a causa di un dolore. La sua prima uscita stagionale si è conclusa con qualche preoccupazione, lasciando in sospeso i prossimi passi.

Zane Weir ha fatto il proprio debutto stagionale, presentandosi in pedana a Nordhausen (Germania) dopo aver preso parte a un raduno in Sudafrica. L’azzurro ha gettato il peso a 20.56 metri in occasione della prima prova di questo meeting al coperto ed è riuscito a vincere la gara davanti allo statunitense Christopher Licata (20.44) e a Nick Ponzio (20.31), mentre Riccardo Ferrara ha chiuso al sesto posto on la misura di 19.38 metri. Quello valso il successo è l’unico tentativo andato a referto per il classe 1995, che ha poi deciso di fermarsi a scopo precauzionale. Un dolore al diaframma ha infatti frenato il già Campione d’Europa al coperto, che ha preferito non forzare la propria azione, visto che siamo soltanto all’inizio dell’annata agonistica che proporrà i Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun, Polonia) e gli Europei all’aperto nel mese di agosto a Birmingham (Gran Bretagna). 🔗 Leggi su Oasport.it

