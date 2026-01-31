Yildiz può migliorare sui calci di punizione? La risposta schietta di Spalletti in conferenza stampa citato anche Del Piero!

Spalletti risponde senza giri di parole sulla possibilità che Yildiz possa migliorare sui calci di punizione. In conferenza stampa, l’allenatore della Juventus si è detto certo che il giovane attaccante ha margini di crescita in quella fase, citando anche Del Piero come esempio di grandi speciali sui calci piazzati.

Yildiz può migliorare sui calci di punizione? La risposta schietta di mister Spalletti in conferenza stampa, citato anche Alex Del Piero!. Luciano Spalletti è intervenuto nella conferenza stampa pre Parma Juve, in programma nella serata di domani QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS Il tecnico toscano ha risposto anche ad una domanda su Yildiz, riguardante il fatto se potesse migliorare sui calci di punizione. Di seguito la sua risposta. YILDIZ PUO’ MIGLIORARE SUI CALCI DI PUNIZIONE – «Sì, se riferito a lui. Può allenare, diventarlo, perché il piede è quello lì e può farlo vedere. Si tratta solo di fare quella conoscenza a quel livello lì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

