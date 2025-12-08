Conferenza stampa Spalletti | Cambio Yildiz? Abbiamo pagato 50 milioni per Openda E anche Kenan può fare di più
Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della gara con il Napoli. Analizzata così la partita. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha analizzato Napoli Juve in conferenza stampa. PRESTAZIONE – « Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. In diversi momenti sono riemerse esitazioni nella gestione del pallone, sia in avvio sia dopo il pareggio. Abbiamo schierato due giocatori rapidi davanti, ma non siamo riusciti a sfruttare le situazioni favorevoli, perdendo troppi palloni banali e non capitalizzando la superiorità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa con David è andata meglio, ma ci siamo sbilanciati lasciando la difesa troppo esposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Più di 300 giorni dall’ultima conferenza stampa aperta a tutti di Giorgia Meloni. Perché la premier non si esprime sull’inchiesta MPS-Mediobanca? La rubrica di Piazzapulita a cura di Linda Giannattasio - facebook.com Vai su Facebook
PULISIC IN DUBBIO PER IL TORINO Durante la conferenza stampa della vigilia, Max Allegri ha spiegato che Christian Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre e dunque è da capire se sarà a disposizione o meno per la trasferta di domani a Torino. Vai su X
Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della gara con il Napoli. Analizzata così la partita - Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha analizzato Napoli Juve in conferenza stampa. Segnala juventusnews24.com
Perché il cambio di Yildiz? Spalletti: "Ho inserito Openda, pagato 45 milioni..." - "L’idea era farli giocare tra i loro tre difensori, avendo un centrocampista in più per gestire l’eventuale pressing uomo su uomo”. tuttomercatoweb.com scrive
Spalletti diretta dopo Napoli-Juve: interviste e conferenza stampa live - Le parole dell'allenatore bianconero a commento della partita del Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it