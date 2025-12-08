Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della gara con il Napoli. Analizzata così la partita. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha analizzato Napoli Juve in conferenza stampa. PRESTAZIONE – « Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. In diversi momenti sono riemerse esitazioni nella gestione del pallone, sia in avvio sia dopo il pareggio. Abbiamo schierato due giocatori rapidi davanti, ma non siamo riusciti a sfruttare le situazioni favorevoli, perdendo troppi palloni banali e non capitalizzando la superiorità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa con David è andata meglio, ma ci siamo sbilanciati lasciando la difesa troppo esposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti: «Cambio Yildiz? Abbiamo pagato 50 milioni per Openda. E anche Kenan può fare di più»