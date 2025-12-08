Conferenza stampa Spalletti | Cambio Yildiz? Abbiamo pagato 50 milioni per Openda E anche Kenan può fare di più

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della gara con il Napoli. Analizzata così la partita. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha analizzato Napoli Juve in conferenza stampa. PRESTAZIONE – « Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. In diversi momenti sono riemerse esitazioni nella gestione del pallone, sia in avvio sia dopo il pareggio. Abbiamo schierato due giocatori rapidi davanti, ma non siamo riusciti a sfruttare le situazioni favorevoli, perdendo troppi palloni banali e non capitalizzando la superiorità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa con David è andata meglio, ma ci siamo sbilanciati lasciando la difesa troppo esposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa spalletti cambio yildiz abbiamo pagato 50 milioni per openda e anche kenan pu242 fare di pi249

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti: «Cambio Yildiz? Abbiamo pagato 50 milioni per Openda. E anche Kenan può fare di più»

Altre letture consigliate

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

conferenza stampa spalletti cambioConferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della gara con il Napoli. Analizzata così la partita - Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha analizzato Napoli Juve in conferenza stampa. Segnala juventusnews24.com

conferenza stampa spalletti cambioPerché il cambio di Yildiz? Spalletti: "Ho inserito Openda, pagato 45 milioni..." - "L’idea era farli giocare tra i loro tre difensori, avendo un centrocampista in più per gestire l’eventuale pressing uomo su uomo”. tuttomercatoweb.com scrive

conferenza stampa spalletti cambioSpalletti diretta dopo Napoli-Juve: interviste e conferenza stampa live - Le parole dell'allenatore bianconero a commento della partita del Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Spalletti Cambio