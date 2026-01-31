La famiglia di Yildiz aspetta il ritorno a Torino. I dirigenti sperano di chiudere presto il rinnovo con il giocatore turco dei bianconeri. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma tutti sono fiduciosi che nelle prossime ore si possa arrivare alla fumata bianca.

della stella turca dei bianconeri. Il futuro della Juventus parla sempre più turco. Mentre Luciano Spalletti modella la squadra sul campo, la dirigenza lavora intensamente dietro le quinte per blindare il suo gioiello più prezioso: Kenan Yildiz. Le ultime indiscrezioni confermano che il progetto tecnico bianconero ruoterà attorno al giovane numero 10, con un rinnovo di contratto che rappresenta il pilastro fondamentale per le stagioni a venire. Il vertice di febbraio. L'appuntamento decisivo è fissato per la metà di febbraio, quando la famiglia Yildiz è attesa nuovamente a Torino.

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, la famiglia attesa di nuovo a Torino: quando può arrivare la fumata bianca per il rinnovo

Yildiz Juve, il centro del mercato bianconero, si concentra sul rinnovo del contratto.

La Juventus si avvicina alla firma del rinnovo di Yildiz, con un’intesa che potrebbe essere raggiunta a breve.

