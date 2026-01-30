WhatsApp sta affrontando un nuovo attacco e invita gli utenti a proteggere le proprie chat. Per evitare rischi, basta attivare subito una funzione specifica che aiuta a mettere al sicuro le conversazioni private. Molti utenti stanno già seguendo le istruzioni per rafforzare la loro privacy e difendersi da eventuali minacce.

Come proteggere le tue chat privata di WhatsApp: attiva subito questa funzione per mettere in sicurezza la tua privacy. WhatsApp introduce una nuova modalità di sicurezza pensata per chi teme attacchi informatici altamente sofisticati. Si chiama Strict Account ed è stata progettata per trasformare l’app in una versione estremamente blindata di se stessa, limitando alcune funzioni ma garantendo un livello di protezione superiore. Una risposta diretta alla crescente minaccia rappresentata da hacker sempre più abili e motivati, pronti a colpire utenti considerati “sensibili”, come giornalisti, attivisti, politici o figure pubbliche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp sotto attacco: attiva subito questa funzione e proteggi le tue chat private

Approfondimenti su WhatsApp Sicurezza

WhatsApp ha lanciato il nuovo Lucchetto Chat, una funzione che permette di nascondere le conversazioni sensibili.

Scopri come nascondere le chat su WhatsApp senza archiviarle, grazie a una funzione poco conosciuta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su WhatsApp Sicurezza

Argomenti discussi: WhatsApp, cosa è come si attiva la nuova funzionalità Strict Account; Attenzione ai gruppi WhatsApp: Un’immagine può compromettere lo smartphone; Cybercriminali sfruttano truffe e phishing per sottrarre account WhatsApp e SPID, allarme sicurezza digitale; WhatsApp nuova truffa dell’avvocato francese spaventa milioni di utenti.

WhatsApp, cosa è come si attiva la nuova funzionalità Strict AccountWhatsApp ha lanciato una funzione di sicurezza avanzata che attiva impostazioni di privacy più stringenti e che riduce le possibilità d’attacco da parte di ... repubblica.it

WhatsApp, nuova funzione per difendersi da cyber attacchiWhatsApp lancia una nuova funzione che protegge dagli attacchi cyber: si chiama Strict account e attiva alcune misure come il blocco di allegati e file multimediali da parte di persone che non fanno ... ansa.it

Ragazze vi ricordo che gli ordini vanno fatti su whatsapp e non sotto i video - facebook.com facebook

#WhatsApp sotto la lente #Ue: i canali diventano una piattaforma “molto grande” helpconsumatori.it/agenzia/whatsa… via @HelpConsumatori x.com