Volley serie B Arno torna a Grosseto per ripetere il match dopo l’infortunio

Questa sera a Marina di Grosseto l’Arno Toscana Garden torna in campo contro l’Invicta. La partita è il recupero del match dello scorso 18 gennaio, sospeso a causa di un grave infortunio a Enrico Baracchino, il centrale di Castelfranco. I giocatori sono pronti a scendere in campo per chiudere quella partita interrotta.
L’Arno Toscana Garden gioca stasera alle 19 a Marina di Grosseto contro l’ Invicta. Si tratta del recupero della gara dello scorso 18 gennaio, sospesa per un serio infortunio occorso al forte centrale castelfranchese Enrico Baracchino (nella foto). Il ventiduenne, all’inizio della seconda frazione, con i biancoverdi in vantaggio per 1-0, ricadendo da muro, riportò un serio infortunio, esigendo l’immediato ricovero in ospedale a Livorno. A quel punto le due squadre manifestarono la volontà di non proseguire. Barak, così come lo chiamano i compagni di squadra, è stato operato martedì scorso; l’intervento è perfettamente riuscito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
