Famiglia nel bosco il legale rimette il mandato | Hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione Incrinato il rapporto di fiducia
L'avvocato Giovanni Angelucci non difenderà più la "famiglia del bosco" di Palmoli: la rinuncia al mandato, motivata con «troppe pressanti ingerenze. 🔗 Leggi su Leggo.it
Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato: «Hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione. Incrinato il rapporto di fiducia» - L'avvocato Giovanni Angelucci non difenderà più la "famiglia del bosco" di Palmoli: la rinuncia al mandato, motivata con «troppe pressanti ... Riporta msn.com
