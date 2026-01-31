Virtus Entella-Frosinone 1-1 i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta Le pagelle
Nel finale il Frosinone riesce a pareggiare 1-1 contro la Virtus Entella, evitando una sconfitta che avrebbe fatto perdere loro la vetta della classifica. La partita si decide negli ultimi minuti, quando i giallazzurri trovano il gol del pareggio e mantengono la posizione in classifica.
Decisivo al 94' il gol del nuovo arrivato Fiori. Giallazzurri scavalcati dal Venezia, prossimo avversario al Benito Stirpe Il Frosinone evita la sconfitta all’ultimo respiro nella 22ª giornata di Serie B, strappando un pareggio sul campo della Virtus Entella. Allo stadio dei liguri finisce 1-1, con i giallazzurri capaci di raddrizzare la gara al 94' grazie alla prima rete con i canarini – e all’esordio assoluto – di Antonio Fiori. Un punto prezioso, ma che costa comunque la vetta della classifica: il Venezia, vittorioso contro la Carrarese, balza al primo posto. La squadra di Alvini soffre, sbaglia, ma non molla mai.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
