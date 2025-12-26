La rapina al Villaggio Peruzzo intercettato e inseguito il malvivente | ha abbandonato l' auto ed è scappato a piedi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata recuperata da Piano Sanzo, nel centro storico della città dei Templi, l'auto - una Huyndai - utilizzata per la fuga dal malvivente che, ieri pomeriggio, in piazza San Pio X al Villaggio Peruzzo, ha rapinato la pensionata settantasettenne. La vettura è risultata essere provento di furto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

