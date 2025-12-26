La rapina al Villaggio Peruzzo intercettato e inseguito il malvivente | ha abbandonato l' auto ed è scappato a piedi

È stata recuperata da Piano Sanzo, nel centro storico della città dei Templi, l'auto - una Huyndai - utilizzata per la fuga dal malvivente che, ieri pomeriggio, in piazza San Pio X al Villaggio Peruzzo, ha rapinato la pensionata settantasettenne. La vettura è risultata essere provento di furto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Rapina con coltello al Kebab di Via Don Minzoni, fermato il malvivente

Leggi anche: Sventata rapina all'ufficio postale, malvivente arrestato. E' caccia al complice in fuga

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Momenti di terrore, l’altro pomeriggio, in una traversa del viale Cannatello, non lontano dal Villaggio Mosè. Una pensionata di 75 anni, residente ad Agrigento, è stata vittima di una rapina fulminea avvenuta in pochi secondi e in pieno giorno, approfittando del facebook