Nuova rotonda ormai ci siamo | al via la realizzazione definitiva Cambia la viabilità

Dopo la fase sperimentale avviata lo scorso agosto, martedì 9 entrerà nella sua fase definitiva la realizzazione della nuova rotatoria tra viale Carducci, via Fiorini, via Alighieri e piazza del Popolo. L’obiettivo è la riorganizzazione dell’incrocio tra gli assi viari del centro appunto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

