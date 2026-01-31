Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio in tv

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Silvia Toffanin torna in tv con un doppio appuntamento di Verissimo. Durante le puntate, la conduttrice intervisterà diversi ospiti, anticipando un weekend ricco di interviste e sorprese. Le trasmissioni andranno in onda a partire dalle 16, offrendo agli spettatori un pomeriggio di intrattenimento e novità.

Gli ospiti di Verissimo nel doppio appuntamento del weekend: ecco chi intervisterà Silvia Toffanin sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio dalle 16.30 su Canale 5.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio: tutte le anticipazioni

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, ‘Verissimo’ porta in studio ospiti di rilievo, tra ritratti inediti e ritorni attesi.

