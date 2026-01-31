Ventola la nuova vita dell' ex calciatore pugliese | Dal campo al teatro con Cassano Il Bari un sogno e tornerò a viverci

Ventola torna in Puglia e riprende in mano la sua vita. L’ex calciatore pugliese, che ha lasciato il calcio da tempo, ora si dedica anche al teatro, con il supporto di Cassano. Ventola, che ha esordito in Serie A a 16 anni e 5 mesi, ha annunciato di voler riprendere un legame forte con Bari, la sua città. Dopo anni lontano dal campo, è pronto a tornare a vivere in Puglia, questa volta con nuovi sogni e progetti.

Quando ha debuttato in Serie A il 6 novembre del 1994, Nicola Ventola aveva appena 16 anni e cinque mesi. Era l'astro nascente del calcio italiano e veniva da Bari. Anzi, da Grumo Appula.

