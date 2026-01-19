Lele Adani Antonio Cassano e Nicola Ventola arrivano in teatro a Bari con Viva El Tour

Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola portano in teatro a Bari lo spettacolo

Sull’onda del successo delle prime tappe a Napoli, Torino e Catania, Viva El Futbol arriva a Bari con Viva El Tour, il progetto live che porta in teatro uno dei talk sportivi più seguiti del panorama digitale italiano. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 febbraio 2026 al Teatro Team, per uno.🔗 Leggi su Baritoday.it

