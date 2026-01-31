Variazione Canale 5 | La Forza di una Donna arriva in seconda serata con due appuntamenti speciali

Saranno due settimane davvero speciali quelle che attendono i tantissimi fans della serie tv turca La forza di una donna  ( Kad?n ), che potranno contare su ben due puntate speciali in seconda serata su Canale 5. La forza di una donna di sera: le date degli episodi speciali. Quando vedremo Bahar, Sarp & Co. di sera? Le date delle due puntate speciali sono il 3 e 10 febbraio. Per due settimane consecutive il martedì sera di Canale 5 sarà interamente dedicato alle dizi turche: dopo Io sono Farah, in onda in prime time, ci attendono due episodi de La forza di una donna. La decisione è arrivata dai vertici di Cologno Monzese, che hanno così voluto dare un’accellerata alle vicende di Bahar, giunte alla terza stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

